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Купить особняк в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
2
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2 объекта найдено
Особняк 8 комнатв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 8 комнат
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
8 Количество комнат 4 ванных комнат 527 м²
€ 2,629,125
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
Особняк 4 спальнив Leonarisso, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Leonarisso, Турецкая Республика Северного Кипра
6 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
€ 2,095,450
Великолепная вилла 4 + 2 с собственным пляжем в Искеле-Богазе. Эта великолепная вилла с част…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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