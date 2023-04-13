Купить особняк в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Особняк 8 комнат Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 8 Количество комнат 4 ванных комнат 527 м²

€ 2,629,125

Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…