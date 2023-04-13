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Купить дом с видом на море в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
163
Никосия
24
Трикомо
5
15 объектов найдено
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Дом 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 406,417
Готовая, полностью меблированная вилла 2 + 1 для продажи в Fourseasons, самом популярном про…
Дом 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 165 м² 2/2 Этаж
€ 377,751
Спецификация Квартиры в Пентхаусе с 2 Спальнями Описание недвижимости : Апартаменты в пентх…
Особняк 8 комнатв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 8 комнат
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
8 Количество комнат 4 ванных комнат 527 м²
€ 2,629,125
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
Дом 3 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 325 м² 1/1 Этаж
€ 753,000
Этот проект расположен на востоке Кирении. Экзотический стиль жизни с современным, уникальны…
Бунгало 3 спальнив Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 249,899
Вилла 3 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 312,374
Вилла 3 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 684,382
Вилла 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 238,540
Вилла 3 спальнив Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 200 м²
€ 167,606
Вилла 4 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
151 м²
€ 750,000
Элитная резиденция с видом на море расположена всего лишь в нескольких минутах ходьбы от цен…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
207 м²
€ 550,000
Уникальный комплекс, состоящий из 40 роскошных вилл, расположен в эксклюзивном районе Протар…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
149 м²
€ 567,404
Современная резиденция расположена в нескольких минутах ходьбы от центра Пернеры, одного из …
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
127 м²
€ 550,000
Элитная резиденция с видом на море расположена всего лишь в нескольких минутах ходьбы от цен…
Вилла 5 спаленв Протарас, Кипр
Вилла 5 спален
Протарас, Кипр
450 м²
€ 3,600,000
Уникальный комплекс, состоящий из 40 роскошных вилл, расположен в эксклюзивном районе Протар…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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