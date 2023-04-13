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Купить дом в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
163
Никосия
24
Трикомо
5
77 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 244,964
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
Дуплекс 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 1
€ 244,964
FORTUNA VILLAS YENIBOGAZICI We are here with our project consisting of 4 spacious duplex …
Таунхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 127 м²
€ 248,929
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Вилла 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 2,030
Роскошные виллы с видом на море на продажу на Северном Кипре Эти виллы на Северном К…
Дом 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 406,417
Готовая, полностью меблированная вилла 2 + 1 для продажи в Fourseasons, самом популярном про…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 163 м² Количество этажей 2
€ 363,000
Продается дом, расположенный в популярном курорте Протарас, всего в нескольких минутах от зн…
Вилла 3 спальнив Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат 4 ванных комнат 435 м² Количество этажей 2
€ 5,100,000
Продается вилла на пляже в элитном комплексе. Ландшафтные сады. Технология Smart Home. Частн…
Вилла 5 спаленв Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален
Айя-Напа, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат 348 м² Количество этажей 3
€ 2,150,000
Современная вилла на берегу моря в эксклюзивном новом развитии роскошных жилых помещений, ра…
Вилла 4 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 466,000
Роскошная вилла на продажу в элитном комплексе в стадии строительства в Пернере, Протарас ( …
Вилла 4 спальнив Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Продается вилла в самом перспективном районе Айя Напа, Коккинес. Поскольку Коккинес - холм, …
Вилла 3 спальнив Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 477,000
Продается вилла в новом комплексе в Паралимни, всего в нескольких сотнях метров от береговой…
Вилла 5 спаленв Протарас, Кипр
Вилла 5 спален
Протарас, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 3,050,000
Продается строящийся особняк, расположенный на просторном участке с великолепным видом на мо…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 4 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Продается строящаяся вилла в новом роскошном комплексе. Пешком до лучших пляжей острова. Охр…
Вилла 3 спальнив Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 205 м² Количество этажей 2
€ 423,000
Продается вилла в строящемся комплексе в Агиа Триада, Протарас, Фамагуста. Комплекс располож…
Вилла 3 спальнив Ayia Thekla, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayia Thekla, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 314 м² Количество этажей 2
€ 465,000
Продается вилла в Агиа Текла, недалеко от пристани Айя Напа, Фамагуста. Идеальным вариантом …
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 168 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Продается вилла в закрытом комплексе в Пртоарас ( Фамагуста ). Расположение этих вилл идеаль…
Вилла 3 спальнив Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 205 м² Количество этажей 2
€ 423,000
Продается вилла в строящемся комплексе в Агиа Триада, Протарас, Фамагуста. Комплекс располож…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 203 м² Количество этажей 2
€ 595,000
Продается дом в живописном районе Пернера, недалеко от популярного курорта Протарас. Вилла с…
Дом 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 165 м² 2/2 Этаж
€ 377,751
Спецификация Квартиры в Пентхаусе с 2 Спальнями Описание недвижимости : Апартаменты в пентх…
Таунхаус 4 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 4 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 233,829
Наш исторический дом, в 100 метрах от городской стены Фамагусты, с церковью возле его заднег…
Особняк 8 комнатв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 8 комнат
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
8 Количество комнат 4 ванных комнат 527 м²
€ 2,629,125
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
Дом 3 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 325 м² 1/1 Этаж
€ 753,000
Этот проект расположен на востоке Кирении. Экзотический стиль жизни с современным, уникальны…
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м²
€ 788,737
Новая Вилла. В працесе стройтельства. 50 м от морья. 555 кв.м обшай прощади. 3 -х уровневая.…
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 162,231
Одноэтажная вилла 3 +1 с просторным салоном, тремя спальнями и большой террасой с навесом на…
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 325 м² Количество этажей 1
€ 385,123
Специальный проект, состоящий из 9 вилл в регионе Фамагуста Саламин.& NBSP; Известный св…
Таунхаус 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 137,500
ПЕНТАУС 2 + 1 В УНИКАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕОт 137,500 фунтов;Эксклюзивный комплекс на первой лини с…
Вилла 2 спальни с Вид на жительство и гражданствов Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с Вид на жительство и гражданство
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м² Количество этажей 2
€ 125,727
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подх…
Вилла 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м² Количество этажей 2
€ 120,488
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подх…
Вилла 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м² Количество этажей 2
€ 125,727
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подх…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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