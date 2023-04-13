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Купить коттедж в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Никосия
14
Фамагуста
10
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 675,000
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
Коттедж 3 спальнив Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 235,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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