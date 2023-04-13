Купить бунгало с бассейном в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 1 спальня Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/16 Этаж

€ 54,996

Это как раз то место, и оно вас не подводит. Отель расположен на восточном побережье острова…