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Купить квартиру с бассейном в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
226
Никосия
75
Трикомо
66
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Altinova, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Altinova, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² 4 Этаж
€ 278,000
Представляем Вам грандиозный проект, предусматривающий строительство элитного жилья в самом …
Квартира 3 спальнив Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 120 м² 1/3 Этаж
€ 330,000
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 163 м²
€ 658,000
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 129 кв.м. крытые инте…
Квартира 3 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 145 м²
€ 1,100,000
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
Квартира 3 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 145 м²
€ 1,100,000
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 192 м²
€ 924,000
 
Квартира 3 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 195 м²
€ 1,080,000
 
Квартира 2 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 159 м²
€ 1,116,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная роскошная квартира в туристической зоне - про…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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