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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Фамагуста
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
Фамагуста
226
Никосия
75
Трикомо
66
Квартира
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59 объектов найдено
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Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
46 м²
9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич Инфраструкт…
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
3/5 Этаж
€ 54,872
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
60 м²
€ 150,192
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км. Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км. …
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
62 м²
9 Этаж
€ 134,051
Статус: Квартира Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на м…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м²
10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия Количество комнат: 1 Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
90 м²
€ 223,251
Статус : квартира Количество комнат: 2+1 Общая площадь :90кв.м Санузел …
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
11/30 Этаж
€ 101,000
Premium class complex in Northern Cyprus We offer Apartments choice: 1+1 (from 55 m2) …
Квартира 2 спальни
Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
2/3 Этаж
€ 196,000
Уникальный проект на Средиземноморском побережье Северного Кипра Курортный премиум компле…
Квартира 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
186 м²
Цена по запросу
Совершенно новые дома с прямым видом на море на Северном КипреНовый проект премиум-класса, р…
Пентхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
Пляжные квартиры на продажу в Северном Кипре, регион Татлису Этот роскошный проект располож…
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/9 Этаж
€ 76,419
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
2/9 Этаж
€ 114,463
Мечтаете жить или работать у самого моря? Покупка недвижимости на Северном Кипре воплотит эт…
Квартира 3 спальни
Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
120 м²
1/3 Этаж
€ 330,000
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
2/2 Этаж
€ 146,531
Отличный проект, в котором вы можете познакомиться с природой, вдали от высотных зданий или …
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
5/16 Этаж
€ 69,602
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Квартира 2 спальни с Инвестиции
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
3/13 Этаж
€ 75,359
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от…
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
90 м²
€ 141,418
Квартира 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
125 м²
€ 65,995
Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестиции
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
7/13 Этаж
€ 73,328
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
80 м²
€ 67,985
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 268,073
Квартира
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Квартира 3 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 170,386
Пентхаус 2 спальни
Kalecik, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 69,290
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 65,201
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 56,682
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 74,856
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на горы
с бассейном
недорогая
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