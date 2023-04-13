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Купить квартиру с видом на горы в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
226
Никосия
75
Трикомо
66
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25 объектов найдено
Студия 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 54,872
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 62 м² 9 Этаж
€ 134,051
Статус: Квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на м…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Студия 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Квартира 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 90 м²
€ 223,251
Статус : квартира  Количество комнат: 2+1 Общая площадь :90кв.м  Санузел …
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 11/30 Этаж
€ 101,000
Premium class complex in Northern Cyprus We offer Apartments choice: 1+1 (from 55 m2) …
Квартира 2 спальнив Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 2/3 Этаж
€ 196,000
Уникальный проект на Средиземноморском побережье Северного Кипра Курортный премиум компле…
Квартира 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 186 м²
Цена по запросу
Совершенно новые дома с прямым видом на море на Северном КипреНовый проект премиум-класса, р…
Пентхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Пляжные квартиры на продажу в Северном Кипре, регион Татлису Этот роскошный проект располож…
Квартира 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 184,039
Проект Four Seasons Life воплощается в жизнь в самом красивом и естественном месте Средиземн…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/2 Этаж
€ 117,259
Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/9 Этаж
€ 76,419
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2/9 Этаж
€ 114,463
Мечтаете жить или работать у самого моря? Покупка недвижимости на Северном Кипре воплотит эт…
Квартира 3 спальнив Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 120 м² 1/3 Этаж
€ 330,000
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
Квартира 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 2/2 Этаж
€ 146,531
Отличный проект, в котором вы можете познакомиться с природой, вдали от высотных зданий или …
Квартира 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 75 м²
€ 103,706
Квартира 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 125 м²
€ 65,995
Квартира 2 спальнив Mallidag, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Mallidag, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 75 м²
€ 57,510
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 53 м²
€ 43,473
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 144 м²
€ 99,516
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 89 м²
€ 67,566
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 334 м²
€ 309,548
Квартира 3 спальнив Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 698,000
Продается квартира площадью 166 кв.м В Никосии. Квартира расположена на седьмом этаже и сост…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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