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Купить недвижимость в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
389
Никосия
99
Трикомо
71
353 объекта найдено
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 46 м² 9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич    Инфраструкт…
Студия 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 54,872
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 244,964
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
Дуплекс 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 1
€ 244,964
FORTUNA VILLAS YENIBOGAZICI We are here with our project consisting of 4 spacious duplex …
Квартира 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 60 м²
€ 150,192
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км. Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км. …
Квартира 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 62 м² 9 Этаж
€ 134,051
Статус: Квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на м…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Таунхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 127 м²
€ 248,929
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Квартира 1 спальняв Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 41 м²
€ 89,967
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованног…
Студия 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Квартира 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 90 м²
€ 223,251
Статус : квартира  Количество комнат: 2+1 Общая площадь :90кв.м  Санузел …
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 11/30 Этаж
€ 101,000
Premium class complex in Northern Cyprus We offer Apartments choice: 1+1 (from 55 m2) …
Квартира 2 спальнив Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 2/3 Этаж
€ 196,000
Уникальный проект на Средиземноморском побережье Северного Кипра Курортный премиум компле…
Вилла 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 2,030
Роскошные виллы с видом на море на продажу на Северном Кипре Эти виллы на Северном К…
Квартира 4 комнатыв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается квартира площадью 332 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 3 комнатыв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 3 комнатыв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 121 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартирав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 142,761
Искеле – это идеальное место для тех, кому по душе бесконечные песочные пляжи, ти…
Квартирав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
86 м²
€ 157,310
Caesar Resort/«Цезарь Ресорт» - великолепный жилой комплекс на побережье&nb…
Квартирав Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
140 м²
€ 83,656
Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для п…
Квартирав Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
75 м²
€ 68,198
Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для п…
Дом 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 406,417
Готовая, полностью меблированная вилла 2 + 1 для продажи в Fourseasons, самом популярном про…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 163 м² Количество этажей 2
€ 363,000
Продается дом, расположенный в популярном курорте Протарас, всего в нескольких минутах от зн…
Квартира 2 спальнив Протарас, Кипр
Квартира 2 спальни
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 240,000
Продается квартира в районе Каппарис ( Протарас, Фамагуста ). Современный дизайн, качественн…
Вилла 3 спальнив Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат 4 ванных комнат 435 м² Количество этажей 2
€ 5,100,000
Продается вилла на пляже в элитном комплексе. Ландшафтные сады. Технология Smart Home. Частн…
Вилла 5 спаленв Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален
Айя-Напа, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат 348 м² Количество этажей 3
€ 2,150,000
Современная вилла на берегу моря в эксклюзивном новом развитии роскошных жилых помещений, ра…
Вилла 4 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 466,000
Роскошная вилла на продажу в элитном комплексе в стадии строительства в Пернере, Протарас ( …

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Недвижимость в Фамагусте: виды жилья и преимущества покупки

Еще несколько лет назад из-за конфликта между Северным и Южным Кипром жилая недвижимость в Фамагусте не пользовалась большим спросом. Сейчас ситуация налаживается: растет экономика, развивается медицина, в город заходят крупные торговые сети. Соответственно, становится востребованным жилье: его активно скупают те, кто хотел бы получить ВНЖ или организовать место для регулярного отдыха.

Где можно купить недвижимость в Фамагусте

Главная достопримечательность города — чистые песчаные пляжи. Раньше рядом с ними высились лучшие отели Кипра. Но после войны концепцию сменили, и теперь все чаще их сменяют современные жилые комплексы с небольшими апартаментами-студиями и просторными двухкомнатными и трехкомнатными квартирами.

В остальных районах можно найти жилье на любой вкус:

  • Элитные виллы с частными бассейнами и большой придомовой территорией. Самая высокая стоимость вилл в Фамагусте фиксируется в историческом районе Вароша. На окраинах покупка обходится дешевле.
  • Объединенные в архитектурные ансамбли таунхаусы.
  • Многоквартирные дома, позволяющие купить недвижимость в Фамагусте по выгодной цене.

Наиболее популярны в таких домах дешевые однокомнатные квартиры. Их легко сдать, продать и, к тому же, на них самые низкие налоги.

Преимущества покупки

За последние годы цены на жилье в Фамагусте увеличились на 8-10% и продолжают расти. По прогнозам, через 5 лет квадратный метр здесь подорожает в полтора раза. Поэтому сейчас самый подходящий момент для приобретения недвижимости в Фамагусте и ее окрестностях. Особенно для тех, кто собирается на ПМЖ.

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