Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на море на Северном Кипре

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 4/10 Этаж
€ 60,706
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Вилла 3 спальнив Tuzla, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Tuzla, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 280 м²
€ 293,311
Квартира 1 спальняв Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/8 Этаж
€ 68,934
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Квартира 1 ваннаяв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 ванная
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 55,269
Квартира 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 357,000
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водо…
Бунгало 3 спальнив Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 248,652
Вилла 3 спальнив Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 495 м² 1/1 Этаж
€ 412,228
Наш проект Villa Romance, состоит из 11 умных вилл. Особенности Вилл- 1. 3 спальни & &…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 163 м²
€ 592,178
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 129 кв.м. крытые инте…
Вилла 3 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 593,362
Студия 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 50 м² 9/10 Этаж
€ 58,967
Й ВАРИАНТ!
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 163 м² Количество этажей 2
€ 345,316
Продается дом, расположенный в популярном курорте Протарас, всего в нескольких минутах от зн…

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти