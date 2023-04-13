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Купить дуплекс с видом на горы на Северном Кипре

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 1
€ 244,964
FORTUNA VILLAS YENIBOGAZICI We are here with our project consisting of 4 spacious duplex …

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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