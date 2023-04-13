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Купить коттедж с бассейном на Северном Кипре

Никосия
14
Фамагуста
10
Кирения
1
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1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 675,000
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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