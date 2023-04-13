Дом 3 спальни Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра 4 Количество комнат 3 ванных комнат 310 000 м² Количество этажей 2

€ 242,819

Мы собрали черты вашей мечты под одной крышей с этими виллами в регионе Тузла, жемчужине Фам…