Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Турецкая Республика Северного Кипра
  4. Кондоминиумы

Кондо с видом на горы на Северном Кипре

Кондо В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Современный высотный комплекс, окруженный цветущими садами и деревьями, расположенный в 600…
€ 124,494
Квартира в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность …
€ 155,342
Квартира 1 спальня в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 77,226
Квартира 2 спальни в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 1/2
Двухуровневые апартаменты, в современом жилом комплексе в Esentepe! С великолепным видом на …
€ 317,322
Вилла 3 спальни в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
ID: CP-720 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле/Бахчелер - Расстояние до моря 650 м - Ра…
€ 512,581
Вилла 3 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 221 м²
ID: CP-655   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M -…
€ 450,898
Квартира 6 комнат в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 6 комнат
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Искеле. Проект расположился на озеле…
€ 148,000
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Ло…
€ 80,239
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 6/6
Если вы хотите жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию таун…
€ 66,779
Дом 2 спальни в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Стильные Дома в 300 м от Моря в Лапте, Северный Кипр Гирне – один из самых популярных городо…
€ 234,000
Студия 1 комната в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/13
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом! …
€ 40,735
Квартира 1 спальня в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Квартира-студия 45 м² в 800 метрах от песчаного пляжа. Проект расположен самом цен…
€ 71,220

Параметры недвижимости на Северном Кипре

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти