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Купить квартиру с бассейном на Северном Кипре

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14 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Altinova, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Altinova, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² 4 Этаж
€ 278,000
Представляем Вам грандиозный проект, предусматривающий строительство элитного жилья в самом …
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 317,322
Двухуровневые апартаменты, в современом жилом комплексе в Esentepe! С великолепным видом на …
Квартира 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 357,000
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водо…
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 262 м² 2/3 Этаж
€ 347,000
Проект расположен на востоке Кирении. Благодаря своему современному и уникальному дизайну, р…
Квартира 3 спальнив Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 120 м² 1/3 Этаж
€ 330,000
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 301,400
Комплекс в Татлысу расположен на 16000 кв.м элитной недвижимости всего в двух минутах ходьбы…
Квартира 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 67 м²
€ 115,576
Однокомнатные апартаменты Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрджан, 82 к…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 278,582
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 163 м²
€ 658,000
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 129 кв.м. крытые инте…
Квартира 3 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 145 м²
€ 1,100,000
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
Квартира 3 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 145 м²
€ 1,100,000
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 192 м²
€ 924,000
 
Квартира 3 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 195 м²
€ 1,080,000
 
Квартира 2 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 159 м²
€ 1,116,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная роскошная квартира в туристической зоне - про…

Регионы с недвижимостью на продажу

Фамагуста
Кирения
Никосия
Трикомо
Karavas
Agios Epiktitos
Guzelyurt

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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