Купить квартиру с видом на море на Северном Кипре

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126 объектов найдено
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Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
46 м²
9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич Инфраструкт…
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
3/5 Этаж
€ 54,872
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
2/2 Этаж
€ 102,289
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В комплексе…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 201,976
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе Мальдивы 100 метров до моря. В …
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
1/2 Этаж
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
85 м²
€ 199,955
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км М…
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
60 м²
€ 150,192
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км. Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км. …
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
62 м²
9 Этаж
€ 134,051
Статус: Квартира Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на м…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м²
10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия Количество комнат: 1 Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Квартира 1 спальня
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
60 м²
€ 114,778
Статус : квартира Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м Санузел…
Квартира 2 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
80 м²
€ 153,442
Статус: Квартира Количество комнат: 2+1 Общая площадь: 80 кв.м Вид: на море на горы…
Студия
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м²
10 Этаж
€ 103,808
Статус : студия Общая площадь : 46 кв.м Балкон : терраса 8 кв.м…
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
62 м²
3 Этаж
€ 124,880
Современный высотный комплекс, окруженный цветущими садами и деревьями, расположенный в 600…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 79,602
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В ком…
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
90 м²
€ 223,251
Статус : квартира Количество комнат: 2+1 Общая площадь :90кв.м Санузел …
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
219 м²
Количество этажей 2
€ 285,983
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 176,357
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
€ 138,941
Продается строящаяся квартира с планировкой 1+1 (одна спальня и гостиная) по цене 129 000 фу…
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 114,169
Комплекс находится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным …
Квартира 2 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
€ 230,000
Статус : квартира Количество комнат: 2+1 С бассейном Санузел : совмещенный Вид: …
Квартира 2 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
90 м²
€ 214,120
Статус : квартира Количество комнат: 2+1 Общая площадь: 90 кв.м Санузел : совмещенн…
Квартира 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
€ 242,095
Статус : квартира Количество комнат: 3+1 (три спальни + гостиная) Санузел : совм…
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
68 м²
€ 147,915
Статус : квартира Количество комнат : 1+1 Общая площадь : 68 кв.м Санузел : с…
Квартира 2 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
79 м²
€ 161,289
Статус : квартира Количество комнат : 2+1 Общая площадь : 79 кв.м Санузел : с…
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
11/30 Этаж
€ 101,000
Premium class complex in Northern Cyprus We offer Apartments choice: 1+1 (from 55 m2) …
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