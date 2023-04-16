Купить вилла с видом на горы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 1 спальня Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 6/6 Этаж

€ 66,346

Если вы хотите жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию таун…