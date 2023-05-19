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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
€ 184,075
Luxurious 1 Bedroom Apartments with Unparalleled Mediterranean Sea Views Immerse yourself…
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