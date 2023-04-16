Купить квартиру с бассейном в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

Таунхаус 2 спальни Leonarisso, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1

€ 102,629

Совершенно новый проект в районе Искеле Босфор. Наш проект, состоящий из двух- и четырехмест…