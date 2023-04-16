Купить квартиру с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 3 спальни Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 2/2 Этаж

€ 131,121

Colesium Court предлагает вам мирную и качественную жизнь в городе и в то же время из центра…