Турецкая Республика Северного Кипра
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Северном Кипре
Новые дома на Северном Кипре
Все новостройки на Северном Кипре
46
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Северном Кипре
Жилая
Квартира на Северном Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Северном Кипре
Вилла
Таунхаус
Земельные участки на Северном Кипре
Элитная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Северном Кипре
Магазин
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Северном Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
Agios Epiktitos
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
€ 137,613
Продается строящаяся квартира с планировкой 1+1 (одна спальня и гостиная) по цене 129 000 фу…
Таунхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
150 м²
€ 288,157
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
1/4 Этаж
€ 71,219
It is all about the location and this one won't let you down. Situated on the east coast…
Студия 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
Количество этажей 20
€ 73,045
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
110 м²
1/2 Этаж
€ 357,000
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водо…
Квартира 2 спальни
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
10/27 Этаж
€ 197,545
Северный Кипр становится более популярным местом для проживания людей стран СНГ, таких как Р…
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 211,376
Продается квартира площадью 117 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
Количество этажей 5
€ 55,876
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Дом 5 спален
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 456,237
Роскошные виллы на берегу моря с прямым и частным доступом к удивительной бухте, окруженные …
Вилла 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
Количество этажей 2
€ 132,827
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных комплексов Северного Кипра, отлично п…
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
9/9 Этаж
€ 94,658
Апартаменты 2 + 1 на 9-ом этаже. Срок дачи в эксплуатацию февраль-март 2022 г. на первой лин…
Квартира 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
2/2 Этаж
€ 131,121
Colesium Court предлагает вам мирную и качественную жизнь в городе и в то же время из центра…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты