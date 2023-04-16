Купить квартиру с видом на горы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 1 спальня Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2/7 Этаж

€ 53,433

Все дело в локации, и этот выиграл и # 39; не подвел вас. Расположен на восточном побережье …