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Виллы в Нигерии

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3 объекта найдено
Вилла 5 спален с Capitalcity, с THE BELLAVUE, с Abujavilla в Нигерия
Вилла 5 спален с Capitalcity, с THE BELLAVUE, с Abujavilla
Нигерия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
КРАТКИЙ ПРОЕКТ Проект Bellevue Residences IV - это роскошная жизнь в лучшем виде. Все наш…
€720,000
Вилла 3 спальни в Raha, Нигерия
Вилла 3 спальни
Raha, Нигерия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 141 м²
Расположение: регион Истрия Построен: 2020 Аэропорт: 25 км Море: 24 км Центр города: 21 км Э…
€600,000
Вилла 5 спален с События, с Nigeria в Федеральная столичная территория, Нигерия
Вилла 5 спален с События, с Nigeria
Федеральная столичная территория, Нигерия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Проект Bellavue Residences IV - это наслаждение для всего интеллектуального и глобально наст…
€679,356

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