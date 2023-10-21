Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Нигерия
  4. Особняки

Особняки в Нигерии

Особняк В архив
Очистить
3 объекта найдено
Особняк 6 спален с oceanviewLagos в Jinadu, Нигерия
Особняк 6 спален с oceanviewLagos
Jinadu, Нигерия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ОКЕАНА 6BEDROOM DETACHED LUXURY MANSION С 2-КОМНА…
€4,72 млн
Особняк 3 спальни с lagos в Jinadu, Нигерия
Особняк 3 спальни с lagos
Jinadu, Нигерия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 6
3-комнатная квартира на продажу Цена: 250 м Найра Расположение: Икой, Лагос & NBSP ; Ос…
€566,130
Особняк 4 спальни вилла, с CityofAbuja, с VillaAbuja в Guzape, Нигерия
Особняк 4 спальни вилла, с CityofAbuja, с VillaAbuja
Guzape, Нигерия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
ПРОЕКТ БРИФ-РЕЗИДЕНЦИИ ХИЛЛСА Отель The Hills Residences расположен в самом центре FCT, н…
€226,452

Параметры недвижимости в Нигерии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти