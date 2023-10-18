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Виллы в Magama, Нигерия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Raha, Нигерия
Вилла 3 спальни
Raha, Нигерия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 141 м²
Расположение: регион Истрия Построен: 2020 Аэропорт: 25 км Море: 24 км Центр города: 21 км Э…
€600,000

Параметры недвижимости в Magama, Нигерия

недорогая
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