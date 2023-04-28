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Нигерия
Федеральная столичная территория
Kwali
Дома
Дома в Kwali, Нигерия
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Особняк 4 спальни
Guzape, Нигерия
2 Количество комнат
5 ванных комнат
45 м²
Количество этажей 2
€ 217,558
ПРОЕКТ БРИФ-РЕЗИДЕНЦИИ ХИЛЛСА Отель The Hills Residences расположен в самом центре FCT, н…
Дом 3 спальни
Абуджа, Нигерия
1 Количество комнат
6 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 70,000
Променад Эстейт IV: КРАТКИЙ КРАТ Участок проекта расположен в массовом жилом комплексе район…
Параметры недвижимости в Kwali, Нигерия
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