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Особняки в Федеральная столичная территория, Нигерия

Абуджа
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1 объект найдено
Особняк 4 спальни в Guzape, Нигерия
Особняк 4 спальни
Guzape, Нигерия
2 Количество комнат 5 ванных комнат 45 м² Количество этажей 2
€ 217,558
ПРОЕКТ БРИФ-РЕЗИДЕНЦИИ ХИЛЛСА Отель The Hills Residences расположен в самом центре FCT, н…

Параметры недвижимости в Федеральная столичная территория, Нигерия

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