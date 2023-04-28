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Дома в Федеральная столичная территория, Нигерия

Абуджа
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3 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Guzape, Нигерия
Особняк 4 спальни
Guzape, Нигерия
2 Количество комнат 5 ванных комнат 45 м² Количество этажей 2
€ 217,558
ПРОЕКТ БРИФ-РЕЗИДЕНЦИИ ХИЛЛСА Отель The Hills Residences расположен в самом центре FCT, н…
Дом 3 спальни в Абуджа, Нигерия
Дом 3 спальни
Абуджа, Нигерия
1 Количество комнат 6 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 70,000
Променад Эстейт IV: КРАТКИЙ КРАТ Участок проекта расположен в массовом жилом комплексе район…
Вилла 5 спален с События в Федеральная столичная территория, Нигерия
Вилла 5 спален с События
Федеральная столичная территория, Нигерия
10 Количество комнат 7 ванных комнат
€ 652,674
Проект Bellavue Residences IV - это наслаждение для всего интеллектуального и глобально наст…

Параметры недвижимости в Федеральная столичная территория, Нигерия

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