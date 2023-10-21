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Дуплексы в Нигерии

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4 объекта найдено
Дуплекс 6 спален с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Нигерия
Дуплекс 6 спален с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Нигерия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Detached Duplex with private parking space and security office. Gated compound located at Op…
€512,488
Дуплекс 5 спален с Nigeriaproperty, с Lagosrealestate, с Nigeriarealestate в Jinadu, Нигерия
Дуплекс 5 спален с Nigeriaproperty, с Lagosrealestate, с Nigeriarealestate
Jinadu, Нигерия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Это изысканно законченный 5-спальный полностью украшенный дуплекс с плавной балкой, CINEMA R…
€172,000
Дуплекс 5 спален с Lekki, с lagos, с Nigeria в Аджа, Нигерия
Дуплекс 5 спален с Lekki, с lagos, с Nigeria
Аджа, Нигерия
Комнаты 5
Количество этажей 1
Exquisitely finished 5 BEDROOM FULLY DETACHED DUPLEX with SWIMMING POOL, CINEMA, and STUDY r…
€850,000
Дуплекс 4 спальни в Лагос, Нигерия
Дуплекс 4 спальни
Лагос, Нигерия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Элизабет Корт является & nbsp; Четыре (4) спальни, полностью отдельно стоящие мезонеты в Que…
€172,670

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