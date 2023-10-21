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Квартиры в Нигерии

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4 объекта найдено
Квартира 4 спальни с villa CapitalAbuja LuxuryAbuja CityofAbuja VillaAbuja Condoabuja Penthouseabuja Rooftop Terraceabuja в Ogoyo, Нигерия
Квартира 4 спальни с villa CapitalAbuja LuxuryAbuja CityofAbuja VillaAbuja Condoabuja Penthouseabuja Rooftop Terraceabuja
Ogoyo, Нигерия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2/2
4-bedroom Terrace with a BQ located within a conducive and serviced estate in Lekki, Lagos. …
€363,498
Кондо 5 спален с LEKKI LAGOS, с Nigeria, с Lekki в Lekki, Нигерия
Кондо 5 спален с LEKKI LAGOS, с Nigeria, с Lekki
Lekki, Нигерия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 3/3
Роскошный отдельно стоящий дуплекс Лекки 5 спален полностью отдельно стоящий дуплекс с BQ…
€363,498
Квартира 4 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Нигерия
Квартира 4 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Нигерия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
& NBSP; & NBSP; Аджа - это большое район в районе Лекки в Лагосе. Он проходит от Виктории Га…
€2,23 млн
Квартира 3 спальни с События, с property jointventure investment в Нигерия
Квартира 3 спальни с События, с property jointventure investment
Нигерия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ВИКТОРИИ & nbsp; ОСТРОВ ЛАГОС НИГЕРИЯ. & Nbsp ; Вот голая земл…
€8,70 млн

Параметры недвижимости в Нигерии

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