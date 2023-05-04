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Жильё в Абуджа, Нигерия

2 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Guzape, Нигерия
Особняк 4 спальни
Guzape, Нигерия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
€ 216,826
Дом 3 спальни в Абуджа, Нигерия
Дом 3 спальни
Абуджа, Нигерия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
€ 70,000

Параметры недвижимости в Абуджа, Нигерия

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