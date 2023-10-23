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Жилая
Нигерия
Жильё в Нигерии
Лагос
6
Федеральная столичная территория
3
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16 объектов найдено
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Дуплекс 6 спален с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Нигерия
6
6
1
Detached Duplex with private parking space and security office. Gated compound located at Op…
€512,920
Рекомендовать
Особняк 6 спален с oceanviewLagos
Jinadu, Нигерия
6
6
2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ОКЕАНА 6BEDROOM DETACHED LUXURY MANSION С 2-КОМНА…
€4,72 млн
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с Nigeriaproperty, с Lagosrealestate, с Nigeriarealestate
Jinadu, Нигерия
5
5
600 м²
Это изысканно законченный 5-спальный полностью украшенный дуплекс с плавной балкой, CINEMA R…
€172,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с Executive, с Nigeriaproperty, с Lagosproperty
Аджа, Нигерия
5
5
2
Безупречная архитектура, 5 спален. Полностью отдельно стоящий дуплекс с открытой террасой в …
€323,928
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с villa CapitalAbuja LuxuryAbuja CityofAbuja VillaAbuja Condoabuja Penthouseabuja Rooftop Terraceabuja
Ogoyo, Нигерия
4
4
2/2
4-bedroom Terrace with a BQ located within a conducive and serviced estate in Lekki, Lagos. …
€363,805
Рекомендовать
Кондо 5 спален с LEKKI LAGOS, с Nigeria, с Lekki
Lekki, Нигерия
5
5
3/3
Роскошный отдельно стоящий дуплекс Лекки 5 спален полностью отдельно стоящий дуплекс с BQ…
€363,805
Рекомендовать
Особняк 3 спальни с lagos
Jinadu, Нигерия
3
3
6
3-комнатная квартира на продажу Цена: 250 м Найра Расположение: Икой, Лагос & NBSP ; Ос…
€566,608
Рекомендовать
Вилла 5 спален с Capitalcity, с THE BELLAVUE, с Abujavilla
Нигерия
4
5
2
КРАТКИЙ ПРОЕКТ Проект Bellevue Residences IV - это роскошная жизнь в лучшем виде. Все наш…
€720,000
Рекомендовать
Особняк 4 спальни вилла, с CityofAbuja, с VillaAbuja
Guzape, Нигерия
2
5
45 м²
2
ПРОЕКТ БРИФ-РЕЗИДЕНЦИИ ХИЛЛСА Отель The Hills Residences расположен в самом центре FCT, н…
€226,643
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Nigeria, с Abuja, с Abujahousing
Абуджа, Нигерия
1
6
210 м²
2
Променад Эстейт IV: КРАТКИЙ КРАТ Участок проекта расположен в массовом жилом комплексе район…
€70,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с Lekki, с lagos, с Nigeria
Аджа, Нигерия
5
1
Exquisitely finished 5 BEDROOM FULLY DETACHED DUPLEX with SWIMMING POOL, CINEMA, and STUDY r…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Raha, Нигерия
3
32
141 м²
Расположение: регион Истрия Построен: 2020 Аэропорт: 25 км Море: 24 км Центр города: 21 км Э…
€600,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Лагос, Нигерия
4
4
Элизабет Корт является & nbsp; Четыре (4) спальни, полностью отдельно стоящие мезонеты в Que…
€172,816
Рекомендовать
Вилла 5 спален с События, с Nigeria
Федеральная столичная территория, Нигерия
10
7
Проект Bellavue Residences IV - это наслаждение для всего интеллектуального и глобально наст…
€679,930
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Нигерия
4
4
& NBSP; & NBSP; Аджа - это большое район в районе Лекки в Лагосе. Он проходит от Виктории Га…
€2,23 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с События, с property jointventure investment
Нигерия
10
3
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ВИКТОРИИ & nbsp; ОСТРОВ ЛАГОС НИГЕРИЯ. & Nbsp ; Вот голая земл…
€8,70 млн
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