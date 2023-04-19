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Купить недвижимость с видом на море в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа

1 объект найдено
Особняк 3 спальнив San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Особняк 3 спальни
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
5 Количество комнат 3 ванных комнат 251 м² Количество этажей 1
€ 255
Эта вилла, вдохновленная полинезией, имеет открытую концепцию пола, которая течет во внешнюю…
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