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Купить дом в Rivas, Никарагуа

San Juan del Sur Municipio
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2 объекта найдено
Особняк 3 спальнив San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Особняк 3 спальни
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
5 Количество комнат 3 ванных комнат 251 м² Количество этажей 1
€ 255
Эта вилла, вдохновленная полинезией, имеет открытую концепцию пола, которая течет во внешнюю…
Дом 1 спальняв San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 1 спальня
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
2 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 260,000
4km from Playa Hermosa - 12km from San Juan del Sur.   This extraordinary 1 bedroom …

Параметры недвижимости в Rivas, Никарагуа

с видом на море
недорогая
элитное
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