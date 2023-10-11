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Дома с видом на море в Никарагуа

Rivas
5
San Juan del Sur Municipio
5
2 объекта найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
El Encanto del Sur home this ocean view property offers an attractive package with its featu…
€244,238
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Эта вилла, вдохновленная полинезией, имеет открытую концепцию пола, которая течет во внешнюю…
€264,041

Параметры недвижимости в Никарагуа

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