Купить дом в Никарагуа

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Особняк 3 спальни
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
5 Количество комнат
3 ванных комнат
251 м²
Количество этажей 1
€ 255
Эта вилла, вдохновленная полинезией, имеет открытую концепцию пола, которая течет во внешнюю…
Дом 1 спальня
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
2 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 1
€ 260,000
4km from Playa Hermosa - 12km from San Juan del Sur. This extraordinary 1 bedroom …
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