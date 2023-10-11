Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Нидерланды

Жильё с видом на море в Нидерландах

Амстердам
127
Северная Голландия
127
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 9
Нидерланды г.Амстердам   Квартира в 20 мин от центра   2-ком…
€327,735
Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 5
Нидерланды г.Амстердам Квартира в доме рядом с каналом 2-комнатна…
€341,416
Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
Нидерланды г.Амстердам   Квартира в 5 мин от центра   2-комн…
€287,773
Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 2
Нидерланды г. Амстердам   Квартира после ремонта   2-комнатн…
€392,417
Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 4
Нидерланды г. Амстердам   3-комнатная квартира недалеко от центра &n…
€331,070
Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 2
Нидерланды г.Амстердам  Квартира в доме на канале  3-комнатная кв…
€554,616
Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Нидерланды г.Амстердам Квартира в районе площади Ватерлоо 2-комна…
€319,166
Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Нидерланды г.Амстердам 3-комнатные апартаменты с балконом 3-ком…
€355,792
Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 3
Нидерланды г. Амстердам   Квартира рядом с парком   2-комнат…
€313,934
Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 9
Нидерланды г.Амстердам   Квартира в районе Osdorp   3-комнат…
€324,398
Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 2
Нидерланды г.Амстердам Квартира в историческом доме на канале …
€470,901
Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 4
Нидерланды г.Амстердам   3-комнатная квартира   3-комнатная …
€317,163

Типы недвижимости в Нидерландах

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Нидерландах

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти