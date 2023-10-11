Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Нидерланды

Жильё с видом на горы в Нидерландах

Амстердам
127
Северная Голландия
127
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 3
Нидерланды г.Амстердам   Квартира 99м2 с парковкой   3-комна…
€362,108
Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Нидерланды г.Амстердам 2-к.квартира в центре Амстердама 2-комнатн…
€320,724
Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 9
Нидерланды г.Амстердам   Квартира в районе Osdorp   3-комнат…
€324,398
Вилла с гаражом в Амстердам, Нидерланды
Вилла с гаражом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 165 м²
Город  Пюрмеренд (Purmerend), 25 км от Амстердама. Вилла  с бол…
€462,492
Вилла 7 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 7
Площадь 243 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла с великолепным садом …
€1,56 млн
Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5
Нидерланды г.Амстердам Пентхаус с видом на старый Амстердам Оче…
€355,792
Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 2
Нидерланды г. Амстердам   Квартира в доме у залива   3-комна…
€502,174
Квартира 5 комнат в Амстердам, Нидерланды
Квартира 5 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 5
Площадь 124 м²
Нидерланды г.Амстердам 2-уровневая квартира в центре города …
€679,667
Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 5
Нидерланды г.Амстердам Квартира в доме у залива 3-комна…
€340,095
Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 662 м²
Нидерланды г. Амстердам   Дом в 300 м от площади Дам   5-эта…
€3,61 млн
Вилла 13 комнат с террасой в Амстердам, Нидерланды
Вилла 13 комнат с террасой
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 13
Площадь 686 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла в лесной зоне Трё…
€3,30 млн
Вилла 7 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 7
Площадь 412 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла с дизайнерским садом …
€2,09 млн

Типы недвижимости в Нидерландах

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Нидерландах

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти