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Дома в Замбезия, Мозамбик

1 объект найдено
Дом 1 спальня с Spalni в Gurue, Мозамбик
Дом 1 спальня с Spalni
Gurue, Мозамбик
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Код недвижимости: 177 - Дом на продажу в Аттика - Восточная Палайя Фокайя за € 50.000. Это 4…
€50,000

Параметры недвижимости в Замбезия, Мозамбик

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