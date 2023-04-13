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Купить недвижимость в Марокко

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595 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Вилла 4 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
3 ванных комнат 681 м²
€ 1,906,302
Villa for sale in El Menzeh. Holiday villa, in a closed residence, with an area of ​​681 m² …
Квартира 3 спальнив Рабат, Марокко
Квартира 3 спальни
Рабат, Марокко
2 ванных комнат 205 м²
€ 965,530
AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat Hay Riad. Apartment located on …
Вилла 3 спальнив Martil, Марокко
Вилла 3 спальни
Martil, Марокко
3 ванных комнат 300 м²
€ 1,435,916
AYKANA real estate agencies is selling a villa in Tetouan M'diq. Magnificent villa with a vi…
Квартира 3 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 3 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 210 м²
€ 544,658
EXCLUSIVELY AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat Aviation. Ground fl…
Квартира 2 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 2 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 92 м²
€ 358,979
AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat Bas Agdal. 92 m² apartment, loc…
Квартирав Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира
Ighrem N Ougdal, Марокко
103 м²
€ 148,543
AYKANA Immobilier Agencies продает коммерческие помещения в Рабат Хей Риад Коммерческие поме…
Квартирав Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира
Ighrem N Ougdal, Марокко
103 м²
€ 148,543
AYKANA Immobilier Agencies продает коммерческие помещения в Рабат Хей Риад Коммерческие поме…
Квартира 3 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 3 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 116 м²
€ 371,358
AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat Bas Agdal. Apartment located on…
Квартирав Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира
Ighrem N Ougdal, Марокко
95 м²
€ 1,237,858
Агентства недвижимости AYKANA продают местный коммерческий центр в Рабат-Бас-Агдал. Угловая …
Вилла 4 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Вилла 4 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
4 ванных комнат 983 м²
€ 2,166,252
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат-Суисси OLM. Вилла 983 м ² земли и 520 м …
Квартира 3 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 3 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 116 м²
€ 346,600
Агентства недвижимости AYKANA продают квартиру в Témara Wifak. Квартира 116 м ² плюс 16 м ² …
Вилла 12 спаленв Ighrem N Ougdal, Марокко
Вилла 12 спален
Ighrem N Ougdal, Марокко
8 ванных комнат 3 170 м²
€ 3,713,575
Агентства недвижимости AYKANA продают две виллы в Témara Harhoura. Две виллы на участке 3170…
Вилла 5 спаленв Рабат, Марокко
Вилла 5 спален
Рабат, Марокко
3 ванных комнат 1 957 м²
€ 2,351,931
ИСКЛЮЧЕНИЕ. Агентство недвижимости AYKANA продает виллу в Рабат Суисси. Красивая вилла в рай…
Квартира 4 спальнив Рабат, Марокко
Квартира 4 спальни
Рабат, Марокко
3 ванных комнат 224 м²
€ 1,658,730
Агентства недвижимости AYKANA продают квартиру в Рабат Суисси Оранжерея дю Суисси. ЖЕЛАНИЕ К…
Квартира 3 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 3 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
1 ванных комнат 95 м²
€ 668,444
AYKANA real estate agencies is selling a house in Temara. Atypical house on a plot of 95 m² …
Квартирав Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира
Ighrem N Ougdal, Марокко
1 538 м²
€ 3,236,504
Агентства недвижимости AYKANA продают землю Témara Wifak. Земля расположена в лучшем районе …
Квартирав Рабат, Марокко
Квартира
Рабат, Марокко
€ 420,872
Агентства недвижимости AYKANA продают коммерческие помещения в Рабат-центре Ville. Коммерчес…
Квартирав Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира
Ighrem N Ougdal, Марокко
116 м²
€ 346,600
Агентства недвижимости AYKANA продают бизнес в Рабат Хей Риад. Коммерческий фонд ( парикмахе…
Квартира 4 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 4 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 200 м²
€ 1,039,801
Агентства недвижимости AYAKANA продают квартиру в Рабат Хей Риад. Квартира расположена на пе…
Квартира 1 спальняв Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 1 спальня
Ighrem N Ougdal, Марокко
1 ванных комнат 70 м²
€ 247,572
Агентства недвижимости AYKANA продают квартиру в Рабат-Бас-Агдал. Квартира 70 м ², включая 4…
Квартирав Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира
Ighrem N Ougdal, Марокко
74 м²
€ 247,572
Агентства недвижимости AYKANA продают новую квартиру в Рабат Хей Нахда. Новая современная кв…
Квартира 2 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 2 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 145 м²
€ 792,229
Агентства недвижимости AYKANA продают квартиру в Рабат Суисси Оранжерея. Квартира в ДРК с са…
Квартира 3 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 3 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 225 м²
€ 1,064,558
Агентства недвижимости AYKANA продают квартиру в Рабате Суисси Джнане Суисси. Полностью пере…
Квартира 3 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 3 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 131 м²
€ 717,958
Агентства недвижимости AYKANA продают квартиру в Рабате Агдале. Полностью отремонтированная …
Квартира 1 спальняв Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 1 спальня
Ighrem N Ougdal, Марокко
1 ванных комнат 66 м²
€ 346,600
ИСКЛЮЧЕНИЕ. AYKANA Агентства недвижимости продают квартиру в Рабат Хей Риад. Очень хорошая к…
Вилла 5 спаленв Ighrem N Ougdal, Марокко
Вилла 5 спален
Ighrem N Ougdal, Марокко
3 ванных комнат 3 330 м²
€ 2,475,717
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Темара Хархура. Вилла в Старом Марокканском, с…
Квартира 4 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Квартира 4 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
3 ванных комнат 250 м²
€ 1,411,159
Агентства недвижимости AYKANA продают квартиру в Рабат Суисси Оранжерея. Очень хорошая кварт…
Вилла 4 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Вилла 4 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
3 ванных комнат 500 м²
€ 1,237,858
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Кенитра Бир Рами. Вилла площадью 500 м ² земли…
Вилла 3 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Вилла 3 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 220 м²
€ 1,188,344
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Хей Риад. Вилла возле проспекта АРААР, н…
Вилла 6 спаленв Ighrem N Ougdal, Марокко
Вилла 6 спален
Ighrem N Ougdal, Марокко
3 ванных комнат 282 м²
€ 1,435,916
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Хей Риад. Угловая вилла на участке 282 м…

Регионы с недвижимостью на продажу

caidat de Ighrem N Ougdal
Драа-Тафилалет
Рабат-Сале-Кенитра
Рабат
Temara
Harhoura
Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма
Ameur
caidat de Ameur
Martil
Лараш
Марракеш-Сафи
Эс-Сувейра

Параметры недвижимости в Марокко

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Недвижимость в Марокко: особенности сделки для нерезидентов, какие объекты пользуются спросом

Эта североафриканская страна привлекает туристов со всего мира. Теплые климатические условия отлично сочетаются с экзотической арабской культурой и европейским уровнем обслуживания. Недвижимость на первичном рынке Марокко оценивается специалистами как выгодное инвестирование денежных средств.

Какие объекты пользуются спросом?

Несмотря на существенные различия в менталитете и территориальную удаленность, купить недвижимость в Марокко не так уж и сложно. Иностранцам предоставляется возможность оформить сделку практически на любой объект, в список ограничений входят только земли сельскохозяйственного назначения. Приобретение имущества дает право на получение статуса ПМЖ и ВНЖ.

Документы должны быть заверены нотариусом. Юридические услуги, пошлину и налоги оплачивает покупатель. В Марокко достаточно хорошо развита традиционная медицина. Иностранцам рекомендуется оформлять страховой полис.

Здесь можно выбрать жилплощадь на любой вкус:

  • Пользуются популярностью роскошные виллы с дизайнерским интерьером, расположенные на побережье. Стоимость комфортабельных загородных домов ниже, по сравнению с аналогичными объектами в ближайшем европейском государстве — Испании.
  • Востребованы среди иностранцев и небольшие усадьбы, оформленные в классическом стиле. Недвижимость в Марокко зачастую используется в качестве второго дома. Здешние условия идеально подходят для отпуска, наслаждения теплой погодой и удивительной экзотикой.
  • Не менее удачное решение — приобрести обустроенные апартаменты. На рынке жилых помещений представлены различные варианты, включая однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Где купить недвижимость в Марокко на выгодных условиях?

Немаловажное значение имеет и расположение недвижимости. Для открытия успешного бизнеса подойдет столица. Рабат — не только административный, но и промышленный центр Марокко. Пригород Сале особенно популярен среди гостей страны.
Прибрежные районы интересны для сдачи жилья в аренду, включая квартиры, вилы и таунхаусы на вторичном рынке недвижимости. Культурная и деловая жизнь кипит в Касабланке, приобретение квадратных метров в крупнейшем и густонаселенном городе Марокко может обеспечить стабильный доход.

Марракеш — еще один выгодный вариант для тех, кто предпочитает жить или отдыхать в городе с развитой инфраструктурой. Несмотря на отдаленное расположение от побережья, третий по величине населенный пункт пользуется большой популярностью. Здесь расположены удивительной красоты сады и парки.

Приобрести квадратные метры в Марокко можно на очень выгодных условиях. Цена на роскошную виллу покажется дешевой в сравнении с аналогичным поместьем, расположенным на Французской Ривьере. Кризис последних нескольких лет отрицательно сказался на местном рынке недвижимости, но эксперты прогнозируют рост потока туристов в страну и повышение интереса к жилью.

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