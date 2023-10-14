Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Зеленика
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Зеленика, Черногория

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с видом на море в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Квартира в комплексе премиум класса на первой линии в комплексе Луштица  Бэй. Прекрасный ви…
€370,000
Дом 5 комнат с Spalni в Тиват, Черногория
Дом 5 комнат с Spalni
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Завершение строительства июнь 2021 Специальное предложение на покупку на текущем этапе стро…
€650,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Биела, Черногория
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Меблированная квартира в центре пос. Биела, 90м2, дуплекс: кухня с гостиной, ванная комната,…
€144,835
Квартира 2 спальни с парковкой в Черногория, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой
Черногория, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Код объекта - 1.20.13.7523Квартира с видом на море в жилом комплексе в городе Херцег-Нови, п…
€124,932
Дом 7 спален в Община Тиват, Черногория
Дом 7 спален
Община Тиват, Черногория
Количество спален 7
Площадь 220 м²
Код объекта - 1.28.11.8247Продается вилла 1й этаж 4 апартамента общей площадью 110 м.кв. Вто…
€323,375
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Площадь 20 м²
Студия в новом здании в районе Шушань. Площадь квартиры 20 м2 + 13 м2 терраса Квартира нах…
€74,000
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 44 м²
NUM 5251 Продается двухкомнатная квартира в Будве в привлекательном месте у моря. Квартира …
€200,441
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Amfora Real Estate nekretnine представляет жилое и коммерческое здание "ГАНИМЕДЕС" в одном и…
€124,168
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 7
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
В тихом поселке Добре Воде, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс, состоящий из…
€1,90 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с сауной в Черногория, Черногория
Вилла 4 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с сауной
Черногория, Черногория
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Код объекта - 1.30.728.8617Будва, Перазича До — современная новая вилла, в 10 метрах от песч…
€1,20 млн
Дом в Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
Площадь 120 м²
Код объекта - 3.25.11.10081Дом в Сутоморе, в 1.5 км от пляжа Малевика, 750 м от магазина. До…
€124,932
Дом 11 спален в Община Будва, Черногория
Дом 11 спален
Община Будва, Черногория
Количество спален 11
Площадь 1 807 м²
Код объекта - 1.30.12.9259 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ АППАРТАМЕНТОВ РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТУРИСТИЧЕ…
€11,34 млн
Realting.com
Перейти