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Купить недвижимость с видом на горы в Зеленика, Черногория

3 объекта найдено
Дом 4 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
Дом 5 спаленв Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Дом 4 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
6 Количество комнат 220 м²
€ 500,000
Дом с большим участком земли в спокойном, красивом городке Зеленика в районе Боко-Которско…
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