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Купить дом с бассейном в Зеленика, Черногория

2 объекта найдено
Дом 4 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
8 Количество комнат 228 м²
€ 750,000
Продается новый трехэтажный дом в Зеленике, в 350 метрах от моря. На территории есть сад с …
Дом 4 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
6 Количество комнат 220 м²
€ 500,000
Дом с большим участком земли в спокойном, красивом городке Зеленика в районе Боко-Которско…
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