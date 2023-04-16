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Купить дом с видом на море в Зеленика, Черногория

3 объекта найдено
Дом 5 спаленв Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Дом 3 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Удивительная городская вилла с великолепным видом на море на продажу в центре Герцег-Нови. Э…
Дом 4 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
8 Количество комнат 228 м²
€ 750,000
Продается новый трехэтажный дом в Зеленике, в 350 метрах от моря. На территории есть сад с …
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