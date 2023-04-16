Купить дом в Зеленика, Черногория

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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Zelenika-Kuti
Зеленика
Дома
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Дом
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23 объекта найдено
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Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
150 м²
€ 340,000
На продажу дом в Зеленике, поселении, расположенном в општине – Херцег Нови. Площадь дома со…
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 230,000
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
Дом 9 спален
Зеленика, Черногория
193 м²
€ 230,000
Трехэтажный дом в Кути, Герцег-Нови. Площадь дома 193 м2, а площадь участка на котором вс…
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 2
€ 235,000
D7-003. Уютный дом в Герцег-Новидля продажи дом в Зеленики. Дом сделан из хороших материалов…
Дом 8 комнат
Зеленика, Черногория
8 Количество комнат
210 м²
€ 225,000
Дом расположен в Зеленике, на ровном участке, в 2 км от моря Площадь дома: 210 м2, каждый э…
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
108 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается вилла с видом на море, расположенная в тихой части Зеленики, недалеко от Герцег-Но…
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 480,000
Удивительная городская вилла с великолепным видом на море на продажу в центре Герцег-Нови. Э…
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
64 м²
€ 170,000
Продаётся дом в Херцег Нови, Зеленика. Площадь дома составляет 64 м2, а площадь участка, на…
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
64 м²
€ 170,000
NUM 4518 Продается дом в Герцег-Нови, Зеленика. Площадь дома составляет 64 м2, а площадь…
Дом 6 спален
Зеленика, Черногория
152 м²
€ 180,000
NUM 2266 Продается трехэтажный дом в Герцег-Нови, Зеленика. Дом общей площадью 152 м2 распо…
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
76 м²
€ 260,000
NUM 2290 Comfortable house in Zelenika near Herceg Novi. The house area is 76 m2 and th…
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 150,000
D2-1008. Хороший дом в Зеленике, Ривьера Герцег-НовиНицца дом на продажу в Зеленике, & nbsp;…
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 1
D2-1098. Уютный дом с красивым садом в Зеленике. Продается двухэтажный дом в Зеленике общей …
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
1/1 Этаж
€ 100,000
D5-115. Два небольших дома на участке в Зеленике Два дома на продажу на участке каскадного у…
Дом 2 комнаты
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
54 м²
€ 158,000
Участок с одноэтажным домом в Зеленике в 5 минутах пешком от моря. Размер участка 523 кв. м.…
Дом
Зеленика, Черногория
100 м²
€ 150,000
Дом расположен на участке площадью 496 квадратных метров, участок ровный и огорожен. Дом р…
Дом
Зеленика, Черногория
400 м²
€ 850,000
Здание расположено в Зеленике, в 200 метрах от пляжа и в 400 метрах от центра города с магаз…
Дом 2 комнаты
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
60 м²
€ 68,000
* Регион: Зеленика * Этажность дома: 1 * Площадь дома: 60 м2 * Площадь земельного уча…
Дом 7 спален
Зеленика, Черногория
228 м²
€ 750,000
Продается новый трехэтажный дом в Зеленике, в 350 метрах от моря. На территории есть сад с …
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
2 ванных комнат
125 м²
€ 390,000
Продается современный дом в поселке Зеленика, пригороде Герцег Нови. Дом полностью меблирова…
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
8 Количество комнат
228 м²
€ 750,000
Продается новый трехэтажный дом в Зеленике, в 350 метрах от моря. На территории есть сад с …
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
6 Количество комнат
220 м²
€ 500,000
Дом с большим участком земли в спокойном, красивом городке Зеленика в районе Боко-Которско…
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