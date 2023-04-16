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Купить квартиру с видом на море в Зеленика, Черногория

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат 70 м² 1 Этаж
€ 135,000
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
Квартира 1 спальняв Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4/4 Этаж
€ 150,000
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
Квартира 2 спальнив Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 141,000
A9-532. Двухкомнатная квартира в Зеленике с видом на море Продается квартира в Зеленике с па…
Квартира 1 спальняв Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 104,000
A2-164. Flats in ZelenikaApartment for sale in Zelenika, Herceg Novi riviera, Montenegro.The…
Квартира 1 спальняв Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 103,480
A2-302. Квартиры в ЗеленикеНовый комплекс из двух зданий, расположенный в тихом, очень зелен…
Квартира 2 спальнив Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 3/3 Этаж
€ 135,000
A5-126. New apartment with pool and sea view in ZelenikaFor sale apartment with two bedrooms…
Квартира 1 спальняв Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
53 м²
€ 100,700
Квартирав новом многоквартирном доме расположенном в Зеленике, 4,5 км от Герцег - Нови. Тихи…
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