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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Zelenika-Kuti
Зеленика
Квартиры
Купить квартиру в Зеленика, Черногория
Квартира
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19 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
2/4 Этаж
€ 126,500
A7-025. Просторная квартира в Зеленике, Герцег Новидля продажи квартира в Зеленики, Герцег Н…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
52 м²
€ 117,000
NUM 5197 Квартира на продажу в Герцег-Нови, Зеленика. Квартира имеет площадь 52 м2 и располо…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
52 м²
€ 117,000
Продается квартира в Херцег Нови, Зеленика. Квартира имеет площадь 52 м2 и расположена на 2 …
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
70 м²
€ 130,000
Продается двуспальная квартира в Зеленике (Херцег-Нови). Общая площадь квартиры 70 кв.м. Пла…
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат
70 м²
1 Этаж
€ 135,000
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
4/4 Этаж
€ 150,000
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 141,000
A9-532. Двухкомнатная квартира в Зеленике с видом на море Продается квартира в Зеленике с па…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 104,000
A2-164. Flats in ZelenikaApartment for sale in Zelenika, Herceg Novi riviera, Montenegro.The…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 103,480
A2-302. Квартиры в ЗеленикеНовый комплекс из двух зданий, расположенный в тихом, очень зелен…
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
3/3 Этаж
€ 135,000
A5-126. New apartment with pool and sea view in ZelenikaFor sale apartment with two bedrooms…
Квартира 3 спальни
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат
124 м²
€ 480,000
Удивительная городская вилла с великолепным видом на море для продажи в центре Герцег-Нови. …
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат
48 м²
€ 84,000
Прекрасные полностью меблированные апартаменты с одной спальней с видом на море для продажи …
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
2 ванных комнат
108 м²
€ 250,000
Продается вилла с видом на море, расположенная в тихой части Зеленики, недалеко от Герцег-Но…
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
2 ванных комнат
71 м²
€ 125,000
Прекрасная полностью меблированная двухкомнатная квартира на продажу в недавно построенном ж…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат
58 м²
€ 91,000
Прекрасная полностью меблированная двухкомнатная квартира на продажу в недавно построенном ж…
Квартира 1 комната
Зеленика, Черногория
1 Количество комнат
46 м²
€ 137,000
Квартира в центре Зеленики на первой линии, Герцег Новый, Черногория. В квартире одна спальн…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат
53 м²
€ 92,750
Продается 5 одинаковых по площади и наполнению двухкомнатных квартир в 3-х этажном жилом дом…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
63 м²
€ 126,000
Двухкомнатная квартира в жилом комплексе в уютном местечке Зеленика. Это место очень милое,…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
53 м²
€ 100,700
Квартирав новом многоквартирном доме расположенном в Зеленике, 4,5 км от Герцег - Нови. Тихи…
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