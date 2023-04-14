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Купить вилла с видом на море в Zelenika-Kuti, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 1,300,000
Просторная недавно построенная роскошная вилла расположена в тихой деревне Дженовичи, недале…
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
350 м²
€ 1,300,000
Площадь виллы: 350м2; Площадь земельного участка: 750м2; Спальни: 5; Санузлы: 3 + 2 т…
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
350 м²
€ 1,300,000
Площадь виллы: 350  кв.м. Площадь участка: 750 кв.м. Кол-во спален: 5 Кол-во ванных комн…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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