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Купить вилла в Zelenika-Kuti, Черногория

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13 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 1,300,000
Просторная недавно построенная роскошная вилла расположена в тихой деревне Дженовичи, недале…
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
760 м²
€ 2,500,000
Продается вилла в Дженовичи с прекрасным видом на море, в поселке, расположенном в Герцег-Но…
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
760 м²
€ 2,500,000
NUM 5019 Продается вилла в Дженовичи с выдающимся видом на море, в поселке, расположенном…
Вилла 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
134 м²
€ 600,000
Продается комплекс вилл с видом на Боко-Которский залив! Комплекс состоит из 12 двухэтажн…
Вилла 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
134 м²
€ 600,000
NUM 4819 Продается комплекс вилл с видом на Которский залив! Комплекс состоит из 12 двух…
Вилла 4 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
216 м²
€ 740,000
Продается двухэтажная вилла с бассейном в Кумборе. Площадь виллы 216м2, площадь двора 314м2,…
Вилла 4 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
216 м²
€ 740,000
NUM 4034 Продается двухэтажная вилла с бассейном в Кумборе. Площадь виллы составляет 216…
Вилла 8 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 8 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
8 ванных комнат 510 м²
€ 1,600,000
Продается многоуровневый жилой комплекс, состоящий из двух домов, расположенный на полуостро…
Вилла 4 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 ванных комнат 296 м²
€ 1,500,000
wp:paragraph Роскошная двухэтажная вилла площадью 296 м2, с панорамным видом на залив, все…
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
7 ванных комнат 600 м²
€ 2,500,000
wp:paragraph Просторная вилла в непосредственной близости от моря в поселке Дженовичи, не …
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
350 м²
€ 1,300,000
Площадь виллы: 350м2; Площадь земельного участка: 750м2; Спальни: 5; Санузлы: 3 + 2 т…
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
350 м²
€ 1,300,000
Площадь виллы: 350  кв.м. Площадь участка: 750 кв.м. Кол-во спален: 5 Кол-во ванных комн…
Вилла 4 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 ванных комнат 270 м²
€ 750,000
Продаётся великолепная вилла в посёлке Дженовичи, в непосредственной близости от комплекса П…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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