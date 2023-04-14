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Купить недвижимость с бассейном в Zelenika-Kuti, Черногория

Зеленика
42
7 объектов найдено
Дом 1 комнатав Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 1 комната
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
€ 323,650
Уникальный эксклюзивный курортный комплекс, класса люкс с яхтенной гаванью в посёлке Кумбор …
Дом 4 комнатыв Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 4 комнаты
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 380,000
Дом общей площадью 300м2, с бассейном в поселке Дженовичи, Герцег Нови; Двухэтажный д…
Квартирав Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Этаж
€ 555,000
Герцег-Нови, Портонови — Апартаменты в новом элитном комплексе на продажу Этот элитный посел…
Дом 5 комнатв Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 5 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
5 Количество комнат 270 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Продаётся великолепная вилла в посёлке Дженовичи, в непосредственной близости от комплекс…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
1 ванных комнат 93 м²
€ 220,000
Эта двухкомнатная квартира площадью 93м² расположена на третьем, последнем, этаже современно…
Дом 4 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
8 Количество комнат 228 м²
€ 750,000
Продается новый трехэтажный дом в Зеленике, в 350 метрах от моря. На территории есть сад с …
Дом 4 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
6 Количество комнат 220 м²
€ 500,000
Дом с большим участком земли в спокойном, красивом городке Зеленика в районе Боко-Которско…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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