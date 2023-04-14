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Купить недвижимость с видом на море в Zelenika-Kuti, Черногория

Зеленика
42
121 объект найдено
Дом 3 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 2/2 Этаж
€ 340,000
D7-005. Дом с участком в Баосичи, Герцег Новидля продажи Дом в 10 минутах от моря в Баосичи,…
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 2/4 Этаж
€ 70,000
A7-024. Новый жилой дом в Кумборе, Герцег Новидля продажи в новом доме в Кумборе, Герцег Нов…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 151,000
A beautiful 2 bedroom apartment available in a new building. It has modern quality finishes …
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 5 Этаж
€ 220,000
A7-019. Квартира на первой линии в Кумборе, Герцег НовиПродается квартира в Кумборе, Герцег …
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 109,000
A7-021. Апартаменты с видом на море Кумбор, Герцег Новидля продажи Апартаменты с видом на мо…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
1 ванных комнат 61 м² 2/4 Этаж
€ 139,000
This is a beautifully & stylishly decorated apartment that is priced to sell!  I…
Квартира 2 спальнив Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат 70 м² 1 Этаж
€ 135,000
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
Квартира 1 спальняв Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4/4 Этаж
€ 150,000
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 4/4 Этаж
€ 400,000
A7-017. Дизайнерская квартира в Дженовичи, Герцег НовиПродается в Дженовичи Герцег Нови Прос…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
64 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
50 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 1,300,000
Просторная недавно построенная роскошная вилла расположена в тихой деревне Дженовичи, недале…
Дом 5 спаленв Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
68 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
69 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
47 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
47 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
42 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
42 м²
Цена по запросу
Дом 6 спаленв Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 6 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 Количество комнат 295 м²
€ 920,000
Недвижимость в Черногории. Прекрасные виллы в окружении зелени и оливковых деревьев, располо…
Дом 3 спальнив Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Удивительная городская вилла с великолепным видом на море на продажу в центре Герцег-Нови. Э…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 2/4 Этаж
€ 215,000
A7-009. 2 + 1 квартира в Дженовичидля продажи Просторная квартира в жилом комплексе "Голубая…
Квартира 2 спальнив Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 160,000
A7-006. Квартира 2 + 1 возле Портоновидля продажи Просторная квартира в хорошем районе недал…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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